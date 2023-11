Chce říct děkuji, dokud ví, co to slovo znamená. Hrdinka inscenace Vděk trpí afázií

„Radil nám neurolog, pan doktor Filip Růžička, nakoukávala jsem různá videa a navázala jsem také kontakt s pražským Klubem afasie. Byla jsem u nich na takzvané konverzační skupině, protože jsem chtěla bezprostředně vidět ten projev. Pro nás je opravdu nepředstavitelné, jaké to je, když najednou nemůžete mluvit, přitom vám to myslí, slova máte takzvaně na jazyku, ale nejde to ven. Tím se vlastně dostáváte do šílené izolace, vzápětí do depresí,“ prozradila Klára Cibulková, jak se na roli připravovala.

V Česku afázie ročně postihne až pět tisíc lidí. Způsobuje ji porušení řečových oblastí mozku. Vzniknout může v důsledku úrazu, nádoru, krvácení do mozku, intoxikace či degenerativních onemocnění. Projevy můžou být různě závažné od lehkých poruch, třeba problémů při vybavování slov, až po úplnou ztrátu řeči a porozumění.

Afázie ukončila kariéru Bruce Willise

Hlavní hrdina filmu Němá tajemství, který na podzim do kin uvedl režisér Tomáš Mašín, přišel o možnost komunikovat se světem po těžkém úraze. Tvůrci snímkem chtěli zároveň přispět k lepší informovanosti o afázii, část prostředků získaných z crowdfundingové kampaně proto podpořilo vznik webu pro afatiky a jejich blízké.

Osvěta je záměrem i tvůrcům představení Vděk. „Neurodegenerativní choroby – Alzheimerova nemoc, stařecká demence a další – jsou jedním ze zásadních problémů naší civilizace. Přitom se o nich v širším kontextu mluví velmi málo. Inscenaci Vděk bychom proto rádi spojili s osvětou k danému tématu. I proto od počátku scénář vznikal v konzultaci s neurology a psychology,“ uvedla ředitelka Divadla Viola Lenka Plavcová.

Dostat nemoc do širšího povědomí pomohlo loni na jaře oznámení rodiny Bruce Willise. Americký herec kvůli problémům s komunikací ukončil svou kariéru právě z důvodu afázie. Další příznaky vedly ke zpřesnění diagnózy: frontotemporální demence. Jde o neléčitelné degenerativní onemocnění mozku.