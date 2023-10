Temné stránky císařovny Sisi zahajují Das Filmfest německy mluvené kinematografie

Z renomovaných režisérských jmen jsou v programu zastoupeni Christian Petzold a Andreas Dresen. Petzoldovo drama Ohnivě černá obloha zavede diváky do odlehlého prázdninového domu, mezi jehož obyvateli se odehraje příběh o doutnající lásce, touze a pomíjivosti.

Dresen se inspiroval skutečnými událostmi a ve snímku Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush sleduje boj německé Turkyně za propuštění jejího syna z věznice na Guantánamu, což vyústí až v žalobu na amerického prezidenta.

Vhled do milostného života Oskara Kokoschky i do sekty

Na motivy skutečnosti byl natočen také snímek Servus Pappa, See You in Hell, ten proniká do autoritářské sekty Otto Muehla. Vhled do současnosti německy mluvících zemí nabídne například film Esmayer o nečekaném vzplanutí obávaného nadporučíka k mladému rekrutovi nebo snímek Bytná pojednávající o bytové krizi v Rakousku. Odlehčení najdou diváci ve fantaskní romantické komedii Franky Five Star, kde se v hlavní roli objeví Lena Urzendowsky známá ze seriálové adaptace knihy My děti ze stanice ZOO.

Naopak do historie se obrací už zmíněný zahajovací film Sisi a já. Smyšlený příběh se odehrává v Řecku, kde císařovna následovaná dvorními dámami pobývá daleko od stísněného rakouského dvora.

Touha vymanit se ze společenských konvencí spojuje hlavní hrdinku s protagonisty milostného dramatu Alma & Oskar, které se vrací k vášnivému vztahu rakouského malíře s českými kořeny Oskara Kokoschky a femme fatale řady umělců první poloviny 20. století Almy Mahlerové.