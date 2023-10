Srovnání s Depeche Mode Davidu Kollerovi nevadí

Videoklip k singlu Za hranou točil Koller v jedoucím vlaku, je metaforou k cestě životem a egu ve vztazích. Text jako jeden ze svých posledních napsal Michal Ambrož, na konci října uplyne rok od jeho smrti. „Měli jsme sraz s kamarády, se kterými chystáme koncert, a pořád jsme čekali, jestli nepřijde Michal. Nepřišel, ale byl tam s námi. On je tady pořád,“ říká Koller. S Ambrožem hrál v kapelách Hudba Praha a Jasná páka.

Klip Za hranou uzavřel Kollerovo sólové album LP XXIII z letošního února. Ke každé písni na nahrávce vznikl i videoklip. Koller popisuje vývoj dvouletého projektu:

„Vzniklo to ještě před covidem, kdy jsme se bavili s kapelou, že bychom mohli konečně udělat další písničky. Říkal jsem si, že v žádném případě nebudu dělat album, že mě vlastně nebaví rok a půl intenzivně na něčem pracovat a většinou jsou na albech i písničky, které si člověk pak už nikdy neposlechne. Tak jsem to dělal jako zastara: že uděláte jednu píseň, když je hotová, tak ji vydáte, a pak uděláte druhou, třetí. Ale když už jich bylo šest, říkal jsem si, že je shrnu do alba.“

Blízko k Depeche Mode

V hodnocení desky se objevila slova jako autentická nebo muzikantsky uvolněná a také přirovnání k tvorbě Depeche Mode. „Myslel jsem, že řeknou něco tvrdšího, ale Depeche Mode mám velmi rád,“ říká k těmto komentářům Koller.

Dodává, že se snaží nikoho nekopírovat, nicméně jistou podobnost by našel: „Používáme hodně syntetické nástroje, analogové, prostě starý způsob, který vymyslel Robert Moog začátkem šedesátých let. Depeche Mode mají určitě lepší stroje, ale používají to také.“

Ke slavné synthpopové kapele má blízko i prostřednictvím producenta Stevea Lyona, který mimo jiné spolupracoval s Depeche Mode a později také s Kollerem, konkrétně na desce ČeskosLOVEnsko z roku 2015.