Úsvit v kinech. Intersexualita za Bati vede k současným obavám z jinakosti

Film Úsvit mimo jiné odkazuje k Baťově impériu a způsobům, jakým jeho zaměstnanci zakládali nová města po celém světě. Filmový příběh se odehrává v podhůří Tater, kde má v roce 1937 vzniknout město Svit po vzoru baťovského Zlína. Vybudovat ho přijíždí ředitel továrny v podání Miloslava Königa, do nového působiště se stěhuje i s těhotnou manželkou, kterou ztvárnila Eliška Křenková.

Plán naruší znepokojující nález mrtvoly novorozence s mužským i ženským pohlavním orgánem. „Hlavním tématem je jinakost a respektování toho, že každý jsme nějaký – a každý nějaký jiný,“ podotýká Eliška Křenková.

Zatímco šéf fabriky chce případ tutlat, jeho žena hledá pravdu, tu ale nikdo nechce slyšet. Naráží na četné překážky, včetně svých vlastních předsudků. „Je to také film o kontrastech, neustále na sebe naráží různé světonázory. Středobodem vyprávění je Helena, která se snaží pátrat po pravdě, ať to stojí co to stojí,“ dodává režisér Matěj Chlupáček.

Inspirace skutečným příběhem „hermafrodita“

Filmaři oživili skutečný případ z Československa třicátých let. Scenárista Miro Šifra se inspiroval sto let starou učebnicí soudního lékařství, kterou objevil v antikvariátu.

„Ukázala mi, jak se za první republiky přistupovalo k odlišnostem mezi lidmi. Bralo se to jako biologický fakt – příroda to tak zařídila. Intersex lidé byli mezi úspěšnými sportovci, umělci, řemeslníky i mezi chudými lidmi z vesnice. Některé osudy byly tragické, ale mnozí se ani na veřejnosti nestyděli za to, kým jsou. Je to součást naší historie, kterou dosud ignorujeme,“ říká Šifra.