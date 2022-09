Filmaři postavili slovenské město Svit z roku 1937. Je sedmkrát menší než ve skutečnosti

Tajemný nález v továrně

Film Úsvit, který v ateliéru natáčí, je jeho druhým celovečerním titulem. V roce 2013 debutoval snímkem Bez doteku jako vůbec nejmladší evropský režisér, poté působil především jako producent, ale také spolurežíroval oceňovaný projekt České televize Zrádci.

Úsvit definuje jako detektivku s hlavní ženskou postavou, která není policistou nebo vyšetřovatelem, ale zatímco všichni ostatní si vytvoří závěry podle toho, co se komu hodí, ona jediná chce vypátrat pravdu.

V příběhu podle scénáře Mira Šifry do Svitu konce třicátých let přijíždí těhotná lékařka se svým manželem, ředitelem továrny, který zde má postavit nové město po vzoru Zlína. Jejich plán ale naruší nález. Manželskou dvojici ztvárnili Eliška Křenková a Miloslav König. Drama s kriminální zápletkou, jež se natáčelo také u Lysé nad Labem nebo ve Zlíně, by se premiéry mělo dočkat příští rok na podzim.