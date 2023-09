Nahněvaný Chad maloval i bojoval s nacisty. Hvězdou se stal, i když ho gestapo zastřelilo v jednadvaceti

„Jedno z děl, které tady máme, je i pohled z otrokovického bytu inspirovaný tvorbou Van Gogha, ale je mnohem klidnější,“ nastiňuje kurátorka a vedoucí Galerie Václava Chada Miroslava Ptáčková. „Z krajin tady pak máme například i takové fragmenty, žluté pole a oranice, jsou to díla, která sám Václav Chad rozbil. I na popud toho, že probíhaly kontroly na internátech, kde našli několik jeho děl,“ vysvětluje.

V Chadově tvorbě se odráželo téma války nebo ukřižování, inspiroval se tehdejším moderním uměním. „Dokázal absorbovat jeho vlivy a přetavit je osobitým způsobem do své vlastní tvorby,“ shrnuje ředitel Krajské galerie výtvarného umění Zlín Václav Mílek. „Zajímavé je to zejména z toho důvodu, když si uvědomíme, jak krátkou dobu na to měl. Navíc za války, kdy nemohl cestovat a většinu těch děl vidět v originále a znal je pouze z nějakých knih.“

Vedle kreseb Václava Chada vystavuje galerie také díla Alexe Berana, jenž byl Chadovým spolužákem na Baťově Škole umění. „Tvorba Alexe Berana se hodně zaměřuje na válku. Tak, jak se objevuje i ve tvorbě Václava Chada. Co je pro Alexe Berana odlišné, je například hodně výrazná linka,“ popisuje Ptáčková.

Výstava děl obou autorů spojených s Baťovou Školou umění, která po nástupu komunismu zanikla, potrvá do 12. listopadu.