Eliška Balzerová načítá Roky. Memoárový román je od francouzské nobelistky

Audiokniha Roky je pro Elišku Balzerovou poměrně ojedinělou zkušeností. Audioknihy už namlouvala, ale většinou s kolegy, ne sama. „Je to zvláštní disciplína a já jsem ji neznala. Jako kdybych hrála tenis a teď musela skákat do dálky. Je to úplně něco jiného,“ srovnává načítání románu se svou dosavadní profesní zkušeností. „Musím být usebraná, soustředěná, připravená. Musím mít ty správné brýle,“ dodává s humorem.

„Vám se to bude líbit“

Ve francouzštině román vyšel v roce 2008, česky až loni, krátce předtím, než jeho autorka získala Nobelovu cenu za literaturu. Švédská akademie ocenila mimo jiné to, jak pracuje s osobní i kolektivní pamětí. Annie Ernauxová otevírá čtenářům své soukromí a zároveň popisuje, jak se v něm odráží dějiny a proměna společnosti – emancipace žen, sexuální a jiné revoluce, konzumerismus, příchod nových technologií i nových hrozeb.

„Když jsem si tu knihu kupovala, tak mi paní knihkupkyně řekla: ‚Vám se to bude líbit.‘ Ptala jsem se jí, jak to ví, a ona na to, že je to o mé generaci. A také, že je,“ podotýká Balzerová.

Dalších knih Annie Ernauxové se čeští čtenáři dočkají už brzy, na podzim mají v překladu Tomáše Havla vyjít hned dva texty. Mladík je vyprávěním tehdy padesátileté spisovatelky o vášnivém milostném vzplanutí k muži, který je o třicet let mladší než ona. V Události se probírá svým deníkem ze začátku šedesátých let, kdy zjistila, že je těhotná, a mluví o tehdejších možnostech v zemi, kde je potrat zakázaný. Tento text byl nedávno i zfilmován francouzskou režisérkou Audrey Diwanovou, promítal se i v českých kinech.