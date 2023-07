Čtyřicítka eg v Pragovka Gallery se srovnala do Excelu

Umělci a umělkyně si tvůrčí prostory v Pragovce pronajímají. Někteří soukromě, jiní je sdílí s ostatními. Někdo pouze hostuje, jiný místo využívá dlouhodobě. „V tuto chvíli tady máme padesát ateliérů, rezidenčních umělců je rovněž přes padesát,“ vypočítal výkonný ředitel Pragovka Gallery Filip Zimovjan.

Například konceptuální a multimediální umělkyně Karíma Al-Mukhtarová je rezidentkou Pragovky bezmála třináct let. „Určitě je to dostupnost, a to hlavně kvůli křehkým materiálům, se kterými často pracuji, jako je sklo, keramika, ty materiály jsou velmi křehké,“ prozradila své požadavky na prostor pro tvorbu.

Křehká velkoformátová díla zůstala v bezpečí ateliéru. Karíma pro novou výstavu vybrala jen ta drobnější, která dosud nevystavovala. „Prošívaná skla, vytvořila jsem je minulý rok na rezidenci v New Yorku,“ upřesnila.