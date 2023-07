Mick Jagger slaví osmdesátiny. Zvláštní fenomén, říká o něm Mišík

Sám kapele nevěřil

„Myslel jsem, že to nevydrží ani dva roky,“ přiznal Jagger v jednom z rozhovorů – kapele The Rolling Stones zpočátku moc šancí nedával. Mýlil se. První mezinárodní hit, píseň (I Can't Get No) Satisfaction, v polovině šedesátých let pobuřovala příliš otevřenými sexuálními narážkami. Kapela se stala etalonem generačního a kulturního protestu, protipólem sáček a ofinek jejich současníků The Beatles.

Jagger si také několikrát odskočil na sólovou kariéru a vydal čtyři poprocková alba. Stopu zanechal ve filmovém průmyslu i výtvarném umění – portrétoval ho Andy Warhol. Bujaré večírky později vyměnil za návštěvy posiloven.

Britský tisk uvedl, že při příležitosti Jaggerových osmdesátin je připravena velká slavnost, na kterou pozval více než tři sta hostů. Konat se má v Chelsea Physic Garden v Londýně, v jedné z nejstarších botanických zahrad v Británii.