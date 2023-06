Začala hlavní část festivalu Glastonbury. Zpěvák Arctic Monkeys překonal zánět

„Je to poprvé, co mě pozvali,“ řekl rodák z Londýna v květnovém rozhovoru s BBC. „Přišlo to ve správnou chvíli. Věřím na osud a tohle je ten nejskvělejší způsob, jak v Anglii skončit,“ uvedl. Zpěvák by měl na pódiu přivítat řadu hostů, spekuluje se, že jedním z nich bude i Britney Spearsová.

Dalšími hvězdami letošního 51. ročníku jsou rocková kapela Guns N’ Roses, zpěvačky Lizzo a Lana Del Rey, písničkář Lewis Capaldi nebo rapper Lil Nas X. Program jako obvykle zahrnuje i „tajného“ účinkujícího, který se má představit v pátek v podvečer na Pyramid Stage. Podle televize ITV se spekulovalo o tom, že by mohlo jít o britskou kapelu Pulp nebo americké Foo Fighters.