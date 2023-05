Nora už nechce žít ve lži. To platilo za Ibsena i v současné Ostravě

Premiéru měla Nora pod (i v Česku užívaným) názvem Domeček pro panenky v roce 1879. Tedy v době, kdy ženy neměly volební právo ani přístup ke vzdělání a nepovažovaly se za příliš schopné samostatného uvažování a konání.

Společenské konvence tehdy ženu viděly v závislém postavení na muži. Rozhodnutím hlavní hrdinky opustit v závěru hry manžela a děti tak realistický dramatik Ibsen do jisté míry předběhl myšlení, i když spíš než čistě emancipaci žen chtěl zdůraznit boj za osvobození lidské bytosti vůbec.

Vyústění Nořina manželství bylo pro mnohé diváky šokující, pro německé uvedení byl Ibsen dokonce dotlačen k napsání alternativního konce, který by naznačil, že hlavní hrdinka si odchod rozmyslí.

Podle režiséra ostravské inscenace Pavla Gejduše je těžké soudit, jestli je Nora jen nevyzrálá malá holčička, která domov s rodinou odhodí jako hračku, nebo odvážná žena, která má sílu hledat pravdu v nejistotě.

Měla, nebo neměla právo?

„Pro mě osobně je to sonda do jednoho konkrétního vztahu, do jednoho konkrétního manželství. Ona jako žena matka opouští svoje děti a to nechává pachuť otázky, jestli na to měla, nebo neměla právo,“ říká. V tomto ohledu rozhodnutí hlavní hrdinky rozjitřuje stejně dnes jako v době vzniku hry. Ibsenovo drama se dotýká podstaty mezilidských vtahů i vztahu člověka k sobě samému.

„Všechny postavy jsou společností tlačené do nějaké role, která je znesvobodňuje, akorát některá je mužská a některá je ženská. A Nora – v tom je to její hrdinství – si to na konci uvědomí a řekne: žiju ve lži a už v ní žít nechci,“ podotýká Gejduš.