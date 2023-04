Ve fantasy dobro zvítězí, to ve světě není pravidlem, míní Graham McTavish

Hrál trpaslíka ve filmovém Hobitovi, objevil se v seriálech Rod draka nebo Zaklínač. Skotský herec Graham McTavish nedávno navštívil pražský Comic-Con. V rozhovoru pro Českou televizi přiznal, že je sám velkým fanouškem fantasy a že by si rád zahrál v dystopickém sci-fi příběhu. „Možná je to zákon vzájemné přitažlivosti,“ poznamenal k typům rolí, do nichž ho režiséři obsazují.