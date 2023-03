Místo demoliční koule květiny. Miley Cyrus po deseti letech opět zbourala žebříčky

Wrecking Ball ovládla talentové soutěže

„Nemyslím na to, co dělám, jen na to, jaký z toho mám pocit. Lidi se mě ptají: To ses vědomě rozhodla dělat tohle? Já na to odpovídám: Vůbec nechápu, o čem mluvíte. Na pódiu prostě dělám to, co dělám, a taková má zpěvačka být,“ myslí si Cyrus.

Vedle popu, taneční hudby nebo country si tak umělkyně v nedávné minulosti troufla poodhalit i své rockové cítění. Prostřednictvím slavných rockových písní. V roce 2015 ji britský The Guardian označil jako Madonnu své generace. Stejně jako ona dokázala inspirovat davy mladých žen i mužů.

Mileyin nejslavnější hit Wrecking Ball lze dnes slyšet v talentových soutěžích po celém světě. A malou reminiscenci nabízí i nové album. Tentokrát ovšem vyměnila houpání na demoliční kouli za visutou hrazdu.