Martin Donutil se stal Karlem Čurdou. „Není to jednoduchá volba,“ říká o parašutistově zradě

Po nacistické okupaci Československa utekl tehdy osmadvacetiletý Karel Čurda za hranice. Přes Polsko a Francii se dostal do Anglie – aby se jako účastník speciální operace zase vrátil do protektorátu.

Tentokrát ale neoficiálně, s tajným parašutistickým výsadkem. Jeho jméno se do historie nicméně nakonec zapsalo jako jméno toho, kdo zradil atentátníky na zastupujícího říšského protektora Heydricha.

Jařab: Zlo je součást lidského arzenálu

Inscenace se snaží osmdesát let poté porozumět, co Čurdu k takovému činu dovedlo. „Stojí za to, aby divák viděl celý ten proces, který ho dovedl ke zradě, za niž jsme ho už odsoudili. Rozhodně to není jednoduchá volba a není to černobílé,“ podotýká Martin Donutil.

Čurda byl ve svém životě hrdinou odboje i spolupracovníkem gestapa, autor hry David Jařab se ptá, zda byl stále toutéž bytostí. A pokud ano, co se s ním stalo. Odkazuje se na politickou filozofku Hannah Arendtovou a její myšlenku o banalitě zla, jehož se dopouští „normální“ lidé, ne nutně sadistické zrůdy.

„Jde o to nerelativizovat viny, ale nějakým způsobem chápat, že zlo je součást lidského arzenálu a prostě se probouzí v určitých situacích,“ míní Jařab.

Epilog v Pečkárně

Při přípravě inscenace studoval dobové spisy. I přes důkladnou rešerši ale neusiloval o historickou studii. Divadlo podle něho není literatura faktu, na diváky působí emocemi. „Můj Karel Čurda je odrazem nejen dobových pramenů, ale i současných úvah o vydělenosti, předurčenosti a cestě k selhání. Nesnažím se ho omlouvat, ale nějak pochopit. Vážně i s ironickou nadsázkou,“ uvedl Jařab.