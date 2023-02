V Eurovizi bude Česko reprezentovat kapela Vesna

Vesna zvítězila také v národním hlasování. Na hlasující z Česka ale připadá jen 30 procent hlasů, sedmdesátiprocentní podíl mají hlasy od zahraničních diváků. Kapela Vesna soutěžila s písní My Sister's Crown, v překladu Koruna mojí sestry. Se songem, v němž se zpívá česky, ukrajinsky, anglicky a bulharsky, bude Česko reprezentovat v mezinárodní konkurenci.

„Je to píseň, která vytváří neviditelné pouto se všemi, co zažívají nějakou nesvobodu. Ať už se na ně valí trendy, se kterými vnitřně nesouzní, ať už se k nim někdo zachová neuctivě a pošlape jejich důstojnost, ať už je to kultura, či režim, který diktuje, co člověk může a nemůže. Je to soucit se všemi, co zažívají určitý typ nesvobody, a podpora pro to, aby se z něj mohli vymanit,“ uvedla k songu autorka textu a frontmanka kapely Patricie Fuxová.