Ďábelský lazebník Sweeney Todd si nabrousil břitvu na Ostravu

Pro autory nastudování i ansámbl bylo nazkoušení muzikálu o Sweeneym Toddovi náročné. Jde o hudebně a pěvecky komplikovaný kus. Ostravská verze pracuje s pětadvacetičlenným sborem a deseti sólisty, navíc v alternacích.

„S kolegou Vlčkem v nadsázce říkáme, že je to víc o matematice než o zpívání, protože když člověk zpívá nějaký part, tak si musí v duchu opravdu výrazně počítat, aby se dopočítal další zpívané repliky. Pan Sondheim to napsal velmi složitě, téměř geniálně, ale naučit se to bych mu nepřál,“ říká Tomáš Novotný, který se s Lukášem Vlčkem střídá v roli Sweenyho Todda. Masové pirožky peče buď Hana Fialová, nebo Michaela Horká.