Chrám Spalovače mrtvol i perníková chaloupka. Pardubické krematorium bylo před sto lety hlavně symbolem nové doby

Zákon o povolení pohřbu žehem byl vyhlášen v roce 1919, i když kremační hnutí „lobbovalo“ na českém území už o pár dekád dříve. S křesťanstvím se kremace po staletí neslučovala, katolická církev pohřeb žehem za určitých podmínek (například nesmí být provedena z důvodů odporujících víře a popel musí být uložen na posvátném místě) toleruje dokonce až od šedesátých let minulého století, preferuje nicméně pohřeb do země.

V Pardubicích se první obřad odehrál 28. září 1923, zesnulou byla Marie Řezačová. Není bez zajímavosti, že původní spalovací zařízení vybudované firmou Rottenbach z Bernu bylo v provozu ještě pár let po sametové revoluci.

video Pardubické kreamatorium funguje už sto let

V době otevření pardubického krematoria byl tehdy pohřeb žehem vnímán stále jako revolta proti náboženství a taková alternativa budila emoce. „Snažili jsme se, aby se lidé podívali na budovu z pohledu před sto lety. Aby si představili, co to tehdy pro lidi muselo znamenat, že to bylo něco neskutečného. Pohřeb žehem jako symbol nové doby, technického pokroku,“ podotýká Schiebelová.

Název výstavy Chrám ohně připomíná, že symbol ohně se významně promítá i do podoby krematoria. „Například velká rozeta nebo světlonoši na schodišti symbolizují proces odchodu člověka jinak, než ho do té doby lidé znali,“ upozorňuje kurátorka.

Vyřezávaným zábradlím proti monarchii

Své návrhy do soutěže na pardubické krematorium přihlásilo na osmdesát autorů, porota, v níž zasedli například architekti Josef Gočár nebo Ladislav Machoň, ale vítěze nevybrala. Šanci dostal na druhém místě projekt Pavla Janáka, autor ho ovšem musel ještě přepracovat.

Druhý Janákův pokus se stal manifestem takzvaného národního stylu nebo také jinak řečeno národního dekorativismu, rondokubismu či českého art deca, jenž měl v architektuře symbolizovat odklon mladé Československé republiky od habsburské monarchie. „Je to slovanská idea, lidem připomíná perníkovou chaloupku. V prvním Janákově návrhu nevypadal takhle ‚pohádkově‘, byl mnohem ostřejší,“ doplnila Schiebelová.