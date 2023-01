Mého dědečka oslovovali soudruhu hrabě, říká František Kinský

Používání šlechtických titulů bylo zrušeno už před více než sto lety, jedním z prvních zákonů tehdy nového Československa. František Kinský se vyhýbá i označení šlechtic, přesto ho právě šlechtickými tituly lidé stále oslovují.

„Jedno z nejhezčích oslovení bylo, když přišli mému dědečkovi přát k jeho pětadevadesátým narozeninám. Oslovili ho ‚soudruhu hrabě‘,“ zmínil poněkud absurdní situaci z rodinné minulosti.

Místo zámku prasata a uranový důl

Populární televizní cyklus Modrá krev představil i jeho rod. Kinští, stejně jako mnohé další šlechtické rodiny, neušli ve dvacátém století pozemkové reformě, nacistické okupaci, perzekuci za komunistické totality a s tím souvisejícímu odebírání majetku a později i jeho navracení.

Dědeček Františka Kinského neodešel do emigrace. Po zestátnění zámku v Kostelci nad Orlicí, který se stal pracovištěm výzkumného ústavu živočišné výroby s chovem prasat, dožil na tamní faře. Otec Františka Kinského byl nedlouho po komunistickém puči odsouzen, i po propuštění pracoval v uranových dolech.

František Kinský, narozený v roce 1947, nicméně na dobu svého dětství vzpomíná jako na „docela šťastnou“, i díky tomu, „že se u nás nikdy nežehralo“. Po revoluci se pohyboval v reklamním byznysu a poté převzal správu rodového majetku. Modrá krev představuje – byť na základě historie – právě především současnou generaci aristokracie.

Cílem nebylo se chlubit

František Kinský poznamenává, že záměrem Modré krve rozhodně nebylo se chlubit. „Pokusili jsme se ukázat příslušníky rodin, kteří nesou tato jména a spravují, co bylo kdysi odebráno, poté vráceno a v mnoha případech nebyl ten stav zrovna ideální. A oni to převzali, začali hospodařit a starat se,“ uvedl.

Za historicky předurčené považuje také zapojení příslušníků aristokracie do veřejného života. „Mnozí mají velké zkušenosti, hlavně ti, kteří se vrátili ze světa domů,“ míní. Do politiky se jich přesto podle jeho názoru zapojuje méně, než by mělo. Třeba někdejší kandidát na prezidenta Karel Schwarzenberg, senátor za TOP 09 Tomáš Czernin a také František Kinský, který několik let starostoval v Kostelci nad Orlicí.