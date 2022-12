V činžáku objeví koně. Slovenský režisér Šulík uvádí nový film, který má být hlavně něžný

Hlavní postavou snímku je zakřiknutý učitel, který neprožívá zrovna nejlepší období. Má problémy v práci, s přítelkyní i se sousedy. Do toho objeví na Vánoce v bytě živého koně. Situace je o to absurdnější, že bydlí v bytě ve druhém patře činžovního domu.

„My jsme to natáčeli jako komedii, ten film by měl být zábavný. Chtěl jsem, aby byl zábavný a na druhou stranu velmi něžný. Mám pocit, že se z našich životů vytratila něha. Pohyb společnosti kolem nás se nedá ani přehlédnout ani promlčet, ale měl by být vyvážený něčím něžným a pozitivním. Bez toho se nedá žít,“ myslí si Šulík.

V hlavní roli rodinné komedie se představí Daniel Fischer, který je divákům známý například z filmů V létě ti řeknu, jak se mám, Šťastný nový rok či Budiž světlo. Film Kůň vznikl pod taktovkou tandemu režiséra Šulíka a scenáristy Marka Leščáka (Muž se zaječíma ušima, Tlumočník, Sluneční stát).

„Magické období Vánoc není v našem filmu kulisou. Ze své podstaty je příležitostí pro zastavení a zamyšlení se nad tím, kam směřujeme. Záhadný kůň v učitelově bytě narušuje běžné vánoční rituály, vytrhává nás ze stereotypu, dává hrdinům příležitost objevit vedle sebe blízkého člověka,“ dodává režisér.