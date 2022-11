Nekončící pátrání po Ester. Kostýmní výtvarnice svým způsobem skrytě spolurežírovala slavné filmy v 60. letech

Cesta k pozůstalosti a její následné digitalizaci začala jako výzkumný projekt na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, který iniciovala německá umělkyně Anja Kirschner a kurátorky Edith Jeřábková a Zuzana Blochová. „V počátcích projektu jsme se studenty zjistili, že pozůstalost Ester je dvacet let po její smrti uzamčena v bytě, kde žila,“ říká Blochová, která spolu s Jeřábkovou působí v kurátorském sdružení Are. Později se k projektu připojila i filmová kurátorka a teoretička Kateřina Svatoňová.

Byt se nacházel v domě v ulici Za Zelenou liškou v Praze 4, kde žila se svým přítelem Ivo Paikem. Krumbachové amulety, šperky a dopisy byly roztroušené mezi její přátelé, stěžejní část její práce se ale nacházela hlavně u ní doma. Jenže se tam dlouho nikdo nemohl dostat a všechny předchozí pokusy získat souhlas k přístupu k její tvorbě skončily nezdarem.

Hodně lidí ve filmové oblasti podle Svatoňové mělo Paikovo telefonní číslo a volali mu s prosbou o kontakt. „Moje studentka se dostala blízko, už s ní i mluvil, a pak to zase přestal brát a vytvořil si bariéru,“ vypráví.

„I když jsme neočekávali, že nás do pozůstalosti nechá nahlédnout, i tak jsme do domu šli a pokusili se do bývalého bytu Ester dozvonit. Marně. Tak jsme pod dveře podstrčili dopis s prosbou o zpřístupnění. Už druhý den poté nám Ivo Paik zavolal a mohli jsme se studiem začít,“ říká Blochová s tím, že to považovali za malý zázrak.

Věci, co jsou živé

Vůbec prý netušili, že pozůstalost bude takhle bohatá. Prvním výstupem z tohoto „pátrání po Ester“ byly tři výstavy, jedna z nich s názvem Slabost pro rozinky se konala v Centre for Contemporary Arts v Glasgow.

Krumbachová sama ale prý nechtěla, aby se její věci dostaly jen tak k někomu. Podle Jeřábkové Paik cítil, že by pozůstalost měl někomu předat, projektu kurátorek prý navíc byla nakloněná jeho přítelkyně, umělkyně Jarmila Košnářová. „Měli jsme štěstí, že za ty věci cítili zodpovědnost, aby se zachovaly. Také to mohlo všechno skončit v kontejneru,“ dodává Jeřábková. Paik i Košnářová již zemřeli.

Jeřábkovou při probírání se archivem překvapila šíře témat, kterou v sobě pozůstalost měla. „Že to bude takhle živé, to jsem nečekala. Pro běžnou veřejnost jsou jejím vrcholem Sedmikrásky, její práce je ale mnohem rozsáhlejší. Podle mě nemohla ve své době potkávat hodně lidí, kteří by to s ní byli schopni sdílet,“ uvádí s tím, že její tvorba je velmi důležitá pro historické mapování feministického myšlení v Česku.

„Zůstává tajemná, spoustu věcí v té době nemohla komunikovat komplexně,“ dodává.

Specifický pocit známosti

Pozůstalost je nyní zdigitalizovaná, ačkoliv na web se dostává postupně. On-line například zatím chybí převážná většina textů. „Nejsou to jen dopisy, kde by sdělovala druhému člověku pouze nějaké informace. Ona se v tom médiu pouští dál, píše o tvorbě, volně přechází k esejistickým úvahám o životě. To se týká i jejích deníkových záznamů, které jsou velmi intimního charakteru,“ vyjmenovává Blochová.

Svatoňová, která působí jako vedoucí katedry filmových studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, upozorňuje na to, že mimo specifickou bublinu lidí o Krumbachové dlouho nikdo nevěděl. „Když jsme se v přijímačkách na filmovou vědu ptali na její jméno, tak ho nikdo neznal. Šlo o mladé zájemce o studium filmu a vůbec nikdo nevěděl. To už se teď změnilo,“ uvádí. Souvisí to prý i s návratem k estetice šedesátých let, která se podle Svatoňové znovuobjevila způsobem, jenž oslovuje mladé lidi, kteří jsou jí uhranutí a mají potřebu se k ní nějakým způsobem vztahovat.

„Pozůstalost vytváří specifický pocit, že ji známe. Hodně lidí říká, jak jim je blízká, jak mají pocit souznění, kontaktu, nějakého dialogu, což se normálně zas tak často neděje. Historicky uzavřená osobnost většinou zůstává předmětem zkoumáním, k němuž se jen snažíme přiblížit. Tady o ní všichni mluví jako o Ester, nikdo jako o paní Krumbachové,“ doplňuje Svatoňová.

Další průzkum archivu vyžaduje i další finance i lidskou sílu – kurátorky by byly rády, kdyby se tým rešeršistů a rešeršistek rozšířil. Projekt ale dál pokračuje a má potenciál růst – letos například vyšla rozsáhlá kniha Ester Krumbachová, nikoliv ale celistvá monografie, nýbrž jakási síť fragmentů, které na sebe reagují. V Domě umění města Brna se také letos konala výstava z díla Krumbachové.

Práce s detailem

Krumbachová byla vystudovaná grafička, která se dostala k divadlu, pak se ale zamilovala do filmu. Je známá jako kostýmní výtvarnice, scénografka, později získala i producentský kredit. I z katalogizace archivu prý bylo patrné, že byla mezioborovou autorkou, která zasahovala do všech možných profesí, aniž by jedna z nich byla tou dominantní.

„Nějaká taková profese, kterou měla ona, v té době neexistovala. Bylo to rozdělené tak, že každý měl u filmu nějakou pozici. Ona si ale vybudovala svou vlastní pozici v rámci filmového průmyslu,“ popisuje Jeřábková.

„Byla osobností, která hodně lidí inspirovala a hodně lidem pomohla. Pak už s nimi nutně dále nepracovala. Zasáhla je a pak zmizela. Zapojovala se v různých fázích a s různou intenzitou. Měla v sobě souhru vlastností, které nebyly egoistické, protože jí šlo o ty věci samotné,“ míní Svatoňová s tím, že jí na její práci nejvíce fascinuje nadhled, tedy směs humoru, cynismu a filozofického přesahu.