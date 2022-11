Počítačová hra 1428 propojuje husity s fantasy, přístupná je i lidem se zrakovým postižením

Do příběhu tak vstoupila mytologie a nadpřirozeno. Autor vsadil na temnou atmosféru a hráčům připravil spíše průzkumy a hádanky než časté souboje. „Určitě je určená spíš pro trpělivější hráče, kteří hledají výzvu a nechtějí se jen proklikat příběhem,“ potvrzuje Kubíček.

Hra přístupná lidem se zrakovým postižením

Cílí i na mezinárodní publikum. Dialogy měly být původně z finančních důvodů namluvené jen anglicky. Díky amatérské skupině dabérů ale postavy nakonec mluví také česky. Navíc je hra přístupná i osobám se zrakovým postižením, zásluhou Lukáše Hosnedla, který je nejen vývojářem počítačových her, ale také konzultantem přístupnosti webů i her pro lidi se zrakovým znevýhodněním.

„Nejdůležitější je, aby o všem, co je v té hře důležité pro hratelnost, dostal nevidomý hráč informaci. Takže buď přečíst, když je to text, nebo když je to nějaká vizuální informace, třeba že se blíží nepřítel nebo že zrovna stojíte u dveří, které můžete otevřít, tak aby to vydávalo zvuk,“ popisuje Hosnedl.

„Myslím si, že je reálné v podstatě jakoukoliv hru, i po vydání, ještě doplnit o prvky přístupnosti. Je to jen o chuti a samozřejmě o nákladech, které jsou s tím spojené,“ míní Petr Kubíček. Podle Hosnedla je hra 1428 v tomto ohledu zatím nejdál, a to dokonce ve světovém měřítku.