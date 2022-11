Kniha uvádí děti do politologie a sociologie. Nejtěžší bylo vysvětlit, proč tolik pracujeme, říká autorka

„To pro mě možná byla největší výzva, jak to dětem podat bez nějakého ideologického slovníku, jak jim podat rozmanitost diskuse a zároveň reagovat na dětské otázky: ,A proč musíte tolik pracovat? Proč radši nejste s námi?‘“

Nejsložitější bylo pro Annu Durnovou téma práce. „Protože je všudypřítomná, protože logika práce a způsob, jakým ji vykonáváme, jak dlouho pracujeme, jsou velmi zatížené tím, že už si vlastně ani neuvědomujeme, že bychom to mohli dělat jinak,“ vysvětluje.

Chráníme děti před světem, který stejně vnímají

Autorka by si přála, aby čtení knihy podnítilo i rodiče k hovorům s dětmi na další témata. Tím spíše, že současnou dobu považuje za komplikovanou. Děti se podle ní snažíme chránit před světem, který stejně vnímají.

„Vidí pandemii, vidí válku na Ukrajině, energetickou krizi, vidí, že se všechno zdražuje. A myslím, že je dobré se zamyslet nad tím, jak na tento svět děti připravit. Nemusíme je děsit, ale bylo by dobré o tom s nimi upřímně mluvit,“ je přesvědčena Anna Durnová.

Navíc tak lze založit zájem, na němž mohou děti stavět v budoucnu. „Mám pocit, že se s dětmi bavíme o politice a společnosti jako o něčem, co se jich netýká, co stejně nemohou změnit. A pak se divíme, že nám ubývá zájem o politiku a o volby,“ poukazuje na možnou souvislost politoložka. Tímto propojením by se chtěla dál zabývat.