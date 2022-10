„Není mrtvý a stále něco dělá.“ Otec a syn Pištěkovi vystavují své dva světy poprvé společně

Theodor Pištěk na výstavě mimo jiné vede Rozmluvu s Hawkingem, jak nazval několik monumentálních obrazů věnovaných slavnému teoretickému fyzikovi a kosmologovi. Většina z nich je geometrickou abstrakcí.

„Motto mého života je tajemství. A jaké větší tajemství jsem si mohl položit než vesmír. Tam je tisíce otázek a otazníků, které jsem chtěl s panem Hawkingem prodebatovat,“ vysvětlil Pištěk. Zajímalo ho především světlo ve vesmíru. Právě světlo a jeho stín je pro něj jako pro malíře klíčové.

Hudebníci z kuchyně

Rozmluva s Hawkingem vznikala v novém tisíciletí. Theodor Pištěk chtěl na výstavě představit především svou novější tvorbu. „Neustále se ptal, aby tady bylo co nejvíce nejnovějších věcí. Že není mrtvý a že stále něco dělá,“ uvedl kurátor Martin Dostál. Theodor Pištěk 25. října oslavil devadesátiny a říká, že věk je brzda. „Klade mi překážky,“ dodal s odkazem na problémy se zápěstími.

„Samo sebou chci ukázat to, co mě zajímá. A to, čím se zabývám na poslední chvíli. A když to člověk udělá, tak potřebuje vidět, jak na to zareaguje divák,“ vysvětluje také Pištěk.

Do Villy Pellé se dostala i dosud nevystavená díla z přelomu padesátých a šedesátých let, jako portrét režiséra Františka Vláčila, který Pištěkovi – rovněž kostýmnímu výtvarníkovi, mimo jiné na oscarovém Amadeovi – otevřel cestu k filmu. K němu měl ostatně jako syn herce Theodora Pištěka blízko. Výstavní premiéru má i obraz Hudebníci, který léta visel u Pištěků v kuchyni. „Šlo mě o to posunout je na světlo světa,“ poznamenává kurátor Dostál.