Ostravský Post-Objektiv ukazuje fotografie Kotzmannové, Šiguta či Thýna

Cyklus vytvořený Lukáše Jasanským a Martinem Polákem zabírá samostatný sál. Fotografové zdokumentovali na více než sto čtyřiceti snímcích život malíře Jana Merty – aniž by to on tušil. „Bez toho, aby zachycovali jeho osobu, zachytili kompletně všechna místa, kde Jan Merta pobýval, kde chodil do školy, kde je hřbitov jeho rodičů,“ upřesnil kurátor. Kvůli projektu autoři navštívili Rusko, Švýcarsko i Německo.

V GVUO jsou k vidění také ukázky z fotografické tvorby Jiřího Davida, Mileny Dopitové, Michala Kalhouse, Adély Matasové, Markéty Othové a uskupení Kamera skura. A to do konce roku.