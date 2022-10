Písničkářský Šafrán po půlstoletí neuschl. Vyšlo album, které sešrotovala StB

Deska začíná rozvernými písničkami Petra Lutky, tak vzdálenými rozjímáním jeho kolegů, vytváří jim ale velice potřebný kontrast. Následuje virtuózní Vladimír Merta se dvěma písněmi. Po něm můžeme slyšet Dagmar Voňkovou s jejím velice osobitým pěveckým i hráčským projevem, pak dojde na proletářská blues Vlasty Třešňáka a celé album uzavírá Hutkova hymnická Náměšť.

„My jsme jenom hráli písničky a snažili jsme se, abychom nelhali, a to zůstává i dneska,“ říká Vladimír Merta.

Hutka: Šafrán je stále aktuální

Aktuální odkaz Šafránu potvrzuje i Jaroslav Hutka, když říká, že přes všechny represe písničkáři neprohráli. „Režim, i když nám tou okupací zku*vil život, jsme přežili tím, že jsme se někým stali, že jsme se zformovali. Nás ty tanky nepřejely. Ale samozřejmě, měli jsme být někým jiným, my jsme byli generace, která byla v roce 1968 dospělá. Měli jsme své plány. V Šafránu se nám podařilo aspoň tím vyslovením ubránit něco smysluplného. Možná to asi není vítězství, ale žijem. A to vlastně vítězství je,“ cituje Hutku kniha Přemysla Houdy.

„Šafrán tak je stále aktuální,“ pokračuje Hutka. „Ve své podstatě stoprocentně. To je taková ta aktuálnost, která asi byla jak v šestnáctém století, tak bude o tři sta let později. Základní aktuálnost toho, že člověk potřebuje vyjádřit smysl existence ve chvíli, kdy se zdá, že žádný nemá. A to asi umí jenom umění. To, co je úplně rozbité, sloučit v nějaký obraz, který je krásně čitelný, a člověk, publikum, v něm dokáže přečíst, že se v tom dá žít. Tohle se nám obecně podařilo, i když všichni máme podprůměrné penze, komerce o nás zájem nemá, ale to jsou jiné lajny. Obecně, když bych to vzal, tak ano, Šafrán je stále aktuální.“

Svědčí o tom i vyprodaný koncert v Divadle Archa k půlstoletí od vzniku Šafránu. Vystoupili na něm jak staří kozáci Jaroslav Hutka, Vlasta Třešňák a Dagmar Andrtová-Voňková, tak spříznění umělci, jako například harmonikář Ondřej Konrád, písničkářka Blondýna – všichni nabídli jak své klasické, tak nové písně, zároveň představili svá aktuální alba.

Nové nahrávky Hutky, Třešňáka a Merty

Vladimíru Mertovi vyšla obsáhlá kniha rozhovorů let z 1970–2021 Písničkářství je stav duše, jež je podle nakladatele Mertovým „neustáleným autoportrétem, kronikou doby i studijním materiálem k dějinám české folkové písně, poezie, společnosti i dobových poměrů“.

Zároveň Merta vydal archivní album Pozítří, páté ve volné řadě Šumák. Tentokrát jde o záznam brněnského koncertu z roku 1985, kde písničkáře na pódiu doplnili nedávno zesnulá zpěvačka Mirka Křivánková, jazzový virtuos Emil Viklický, posluchači uslyší i Ivu Bittovou a housle.

Vlastimil Třešňák se pochlupil novým albem Kiks, na němž jej doprovází Temporary Quartet. Přináší typické Třešnákovy texty, plné sžíravé ironie i bystrých postřehů. Zároveň vyšlo na vinylu, v počtu tří set číslovaných výlisků Třešňákovo legendární, původně ve Švédsku – péčí emigranta Jiřího Pallase – vydané album Zeměměřič, nyní doplněné vzpomínkovým textem Jiřího Černého, texty písní a fotografiemi.

Jaroslav Hutka, který letos oslavil pětasedmdesátiny, vydává alba hned dvě: kolekci politicky laděných písní Ovarova revoluce a podobně zaměřenou desku Putinova kulka.