Z Prahy do knihy. Spisovatelé čtou cestujícím ve vlaku

Sednout si do vlaku, dívat se na ubíhající krajinu za oknem a poslouchat knihy umožňuje akce Čtení do vlaku. Místo audioknih poslouchají cestující z Prahy do vybraných zastávek ve Středočeském kraji přímo autory. Ve vagonech Českých drah se během týdne vystřídá na třicet spisovatelů.