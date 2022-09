Jan Žižka vtrhl do kin. Víc než fakta ho zajímají emoce

video Jan Žižka vtrhl do kin

Jáklův film se soustředí na počátky Žižkova vzestupu. Tedy na dobu, z níž o budoucím husitském vojevůdci nezbylo mnoho dokladů. „Je to režisérova fantazie, která může vycházet částečně z prameny nedoložené reality. Do konce prvního desetiletí patnáctého století o něm nevíme prakticky vůbec nic. Víme, že pocházel z chudých šlechtických poměrů, že rodinný majetek nebyl schopen jeho a jeho bratra uživit a že se živil jako nájemný rytíř,“ shrnul historik Martin Nodl.

Z českých herců diváci poznají Karla Rodena v roli Václava IV. Do obsazení se dostali také Ondřej Kavan, Ondřej Vetchý, Michal Dlouhý, Jitka Čvančarová či Jan Budař. Ten přiznal, že natáčení pro něj byla výzva, jak se naučit nové věci. „Kromě jazyka jsem trénoval i bojové scény. Jsem rád, že jsem neměl žádného kaskadérského dubla,“ uvedl.

Výpravný snímek se vrací na počátek patnáctého století a sleduje, jak se Jan Žižka stává z nájemného žoldnéře válečníkem, kterého nikdo nedokázal porazit. Do role vojevůdce, jehož jméno v Česku slyšel snad každý, vybral Petr Jákl amerického herce Bena Fostera, známého třeba ze superhrdinské sci-fi X-Men: Poslední vzdor nebo westernu 3:10 Vlak do Yumy. Hvězdou mezinárodního obsazení je ale oscarový Michael Caine v roli lorda Boreše.

Video of Jan Žižka (2022) Oficiální HD trailer CZ dabing

Kdo by si tedy Žižkův příběh chtěl vyslechnout na základě ověřených údajů, musí sáhnout třeba po rozsáhlé publikaci historika Petra Čorneje. Život a dobu husitského hejtmana rozebírá na více než osmi stech stranách. Jeho Jan Žižka se stal Knihou roku 2019 v cenách Magnesia Litera.

Historické tápání filmařům i nahrávalo. „Ben Foster byl pravák, takže držel palcát v pravé ruce. A kdyby měl zakryté pravé oko, bylo by to nebezpečné,“ nastínil konkrétní příklad Jákl.

Prvenství už má na kontě i filmový Jan Žižka. Do kin vstoupil jako nejdražší český film, předčil tak dvacet let starý Tmavomodrý svět, který Jan Svěrák natočil za zhruba polovinu. Žižka se promítá s dabingem i ve verzi s českými titulky. A hned po české premiéře míří pod názvem Středověk také do zahraničních biografů.