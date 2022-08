Folklore is not dead, tvrdí výstava. Jen ho místo krojů zajímá spíš nacionalismus nebo gender

„Vracíme se k tradici, ale ne tak, jak se vraceli naši předkové, s nostalgií a patosem, ale snažíme se si z minulosti brát něco, co je platné i v současnosti,“ domnívá se Petra Mazáčová, kurátorka výstavy Folklore is not dead. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem na dílech převážně českých a slovenských výtvarných umělců ukazuje, jak současné umění odkaz folkloru vnímá.