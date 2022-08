Národní galerie v Zimbabwe vystavuje práce z první povinné „výtvarky“. Vznikly před 70 lety

Misijní školu v blízkosti druhého největšího zimbabwského města Bulawayo založil Edward Paterson. Původem skotský kněz a učitel vyrostl v Jihoafrické republice. Do Rhodesie (dnešního Zimbabwe) přišel na konci třicátých let a na škole více než další desetiletí učil černošské studenty malbě a kresbě. Založil také uměleckou dílnu, v níž se žáci naučili vyřezávat a modelovat.

Umění nezáleží na barvě pleti

„Paterson byl přesvědčený, že umění může lidi spojit. Že to je sjednocující prvek bez ohledu na to, co lidé v uměleckém díle spatří, na to, jakou mají pleť, odkud pocházejí nebo z jakého kmene jsou,“ ocenila kurátorka výstavy Lisa Mastersonová.

Paterson díla svých žáků vystavoval a prodával, aby tak pokryl náklady na výuku. Práce si kupovalo mnoho bělochů žijících v Rhodesii. Roku 1947 školu navštívil britský král Jiří VI. Publicita získaná královskou návštěvou pomohla k uspořádání putovních výstav nejen v Africe, ale i v Anglii či ve Spojených státech.

„Čtyřicátá léta byla velmi složitá. Vrcholila druhá světová válka i koloniální doba v Zimbabwe. Myšlenka anglikánského kněze učit černošské studenty něčemu naprosto novému a důvěře v sebe sama byla tehdy něco zcela revolučního,“ připomíná kurátorka.

Vrátí se sbírka do Zimbabwe?

Výstava The Stars are Bright (Hvězdy září) byla k vidění předloni v Londýně, některá díla se vystavovala loni ve východní provincii Manicaland. Národní galerie v hlavním městě představuje ucelenou sbírku.