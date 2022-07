Joni Mitchellová vystoupila živě poprvé po dvaceti letech. Zaznělo i Both Sides Now

Na zmíněném festivalu Mitchellová naposledy koncertovala koncem šedesátých let. Nyní nejprve společně s country písničkářkou Brandi Carlileovou zazpívala slavné skladby A Case of You a Both Sides Now. Pak už zpívala Mitchellová sama a vysekla hity jako Big Yellow Taxi nebo Shine. Celkem zaznělo třináct písní, zpěvačka se chopila i elektrické kytary, na níž zahrála skladbu Just Like This Train.

„Po tom všem, čím si prošla, se po 53 letech vrátila na pódium Newport Folk Festivalu a já nikdy nezapomenu, jak jsem seděla vedle ní, zatímco na chvilku zastavila tenhle starý svět,“ napsala Carlileová na Twitteru.