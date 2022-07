V Dejvickém divadle si umíme říkat věci do očí, říká herečka Lenka Krobotová

„To jsem měla tu čest hrát paní Kapuletovou, maminku Tereze Voříškové, dneska Tereze Rambě. Tam to bylo takové, řekla bych, zdravě výživné. Oni Skutři jsou hodně vizuální, výtvarní, jsou za mě zdravě drzí. Takže to pojali jako takovou italskou, drzou možná až grotesku. Ale mě to bavilo moc. Pak jsem chvilku alternovala s Petrou Špalkovou roli Hermiony v Zimní pohádce, kde jsem k tomu přistoupila díky tomu, že potřebovali alternaci a věděli, že to umím už z jiné inscenace stejného názvu z Dejvického divadla,“ vypráví Krobotová.

Krobotová říká, že je milovnicí klasiky a Shakespeara obzvlášť. „Pokaždé, když se k němu mám tu čest vrátit, tak mě fascinuje, jak je to pro mě neustále nadčasové, aktuální. Když se člověk nechá unášet verši, textem, tak je to pořád velmi srozumitelné a jak říkám, nadčasové,“ uvádí s tím, že vidí paralely se současnou politikou a touhou po moci.

Otevřít lidskou stránku

Právě o Dejvickém divadle se říká, že je to specifická bublina, kde spolu herci drží pospolu. „Samozřejmě ta bublina nabírá díky času různých podob. Někdy je vysvobození se do té bubliny vrátit, někdy je také dobré z ní vystoupit. V tomhle směru, nebudu lhát, jsou hradní slavnosti příjemné občerstvení. Vždycky je dobré chvilku změnit prostředí. Určitě jsme stále soubor lidí, který si umí říct věci do očí, umí spolupracovat. Umí se respektovat,“ sděluje s tím, že se v souboru umí i pohádat.

Krobotová zmínila také dlouholetého uměleckého šéfa Dejvického divadla, svého otce Miroslava Krobota, který do souboru vybral osobnosti jako Jaroslava Plesla, Davida Novotného nebo Václava Neužila. „Jak on (Krobot, pozn. red.) říká, což se mi moc do dneška líbí, nejde ani o to, jak kdo ztvární třeba Hamleta. Ale o to, jak moc třeba vy jako divák máte chuť se s tím hercem pak i potkat. Otevřít tu lidskou stránku, která pro tak malé divadlo je bezpochyby nesmírně důležitá. A asi měl na to takzvaně zdravej čuch, že se potkají lidi, kteří se budou humorem a lidsky doplňovat,“ sděluje Krobotová.

Zároveň přiznává, že je čím dál těžší se překvapovat, protože se tamní herci už vzájemně znají na dřeň. Je pak otázka, jakou dramaturgii zvolit, čemu se věnovat a za čím jít. „To je pořád velký otazník a myslím si, že určitý nový dráb by nám možná prospěl,“ říká.