„To je krása, to bych chtěl mít!“ Výstavní cyklus zjišťuje, co lidi vede ke sbírání umění

První obraz si Karel Babíček koupil v roce 1978. Tehdy mu bylo devatenáct a původně jel do Prahy koupit si džíny za peníze vydělané na brigádě. Než jsem stačil peníze vyvekslovat na bony, tak mě nadchnul obraz Jaro na střeše od Standy Judla, kterého jsem vůbec neznal.

„Vzpomínám na to nadšení, kdy jsem se vracel domů a místo džín jsem svíral zabalený obraz a byl jsem hrdý, že mám doma něco, co je spjatý s živým uměním. Byl to spontánní nákup obrazu, kdy jsem přišel do galerie a řekl: 'To je krása, to bych chtěl mít!'“ vypráví Babíček.

Devadesátá léta byla pro galeristy těžší

Začal se stýkat s tehdy undergroundovými umělci a kupovat jejich díla. V devadesátých letech pak založil spediční firmu a také otevřel jednu z prvních soukromých galerií. Fungovala do roku 2003 a po vzoru newyorského modelu reflektovala aktuální umělecké dění napříč generacemi. Soukromé galerie to měly podle jeho mínění těžší než dnes.

K těsně porevolučním časům odkazuje i název výstavy Půlnoc umění. Inspiruje se Kunderovým románem Nesmrtelnost, v němž jedna z postav komentuje umělecký svět slovy: „Na ciferníku evropského malířství odbila půlnoc.“ Kurátorka tak označuje dobu získané svobody a propojení se světem, vzniku privátních galerií a sbírek, zároveň i moment, kdy se vyhlašoval konec dějin umění.

Kunsthalle Praha představuje z Babíčkovy kolekce desítky děl. „Opakujeme výstavní model na způsob 'kabinet sběratele', abychom ukázali co nejvíce kusů se sbírky,“ dodává kurátorka Lenka Lindaurová. K vidění jsou práce Adrieny Šimotové, Františka Skály, Josefa Žáčka, Jiřího Příhody, Jaroslava Róny, Jiřího Davida nebo Kateřiny Vincourové.

Nejen investice, ale i vášeň

Babíček do své sbírky nakupoval často spontánně. „Ta sbírka je velmi odvážná, protože není koncipovaná jako investice do umění, ale je to opravdu sběratelská vášeň. A u Babíčka je důležitý i ten aspekt, že umělce opravdu podporoval,“ podotýká kurátorka.

Půlnoc umění je první z plánovaného cyklu výstav, který má v Kunsthalle představit různé domácí i zahraniční soukromé sbírky – a vůbec různé přístupy ke sběratelství. Cílem je hledání odpovědi, kdo, co a proč sbírá, jaké jsou vztahy mezi sběrateli a umělci anebo jak vedle sebe fungují soukromé sbírky s těmi veřejnými.