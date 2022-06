Dál od internetu, zato blíž praxi. Studenti architektury vytvářejí v zaniklé vsi křížovou cestu

Studenti architektury se do Pelhřimov vracejí pravidelně. V minulých letech například na území zaniklé obce budovali útulny, ve kterých mohli zájemci přespávat.

Letošním tématem je modlitba v krajině. Studenti na něm pracují v místě, kde není mobilní signál ani elektřina, voda se musí dovážet. „I to napomáhá k vyjádření duchovního rozměru zadání,“ podotýká Jan Mléčka, který workshop vede.

Jako v praxi

Na křížovou cestu mají budoucí architekti k dispozici dřevěné desky. Nejprve ale musejí vytvořit model, k realizaci přistupují až poté, co ho lektoři schválí. „Zatímco architektura je návrh a schopnost ho dotáhnout až do konce, na akademické půdě se většinou zabývá jen tou první částí – vlastním návrhem. Při realizaci pak studenti často v praxi naráží. Tady jim to ukazuje, jak vše od první skici souvisí s výsledným produktem,“ upozorňuje Mléčka.

Účastníci workshopu si podle něho také lépe uvědomí, že architektura není individuální záležitost. Každý ze třinácti studentů vymýšlí svůj autorský návrh, realizace ale vyžaduje kolektivní zapojení. „Často se stává, že realita stírá zkušenosti, že i student prvního ročníku dokáže v realizaci daleko flexibilněji reagovat než diplomový student,“ všímá si Mléčka.

Kostel s novou střechou i stropy

Studenti se zdrží do začátku prázdnin. Práce na záchraně samotného kostela pak budou pokračovat v srpnu, kdy bude Hnutí Duha Jeseníky na místě pořádat tradiční tábor. Dodělávat se budou podlahy uvnitř kostela a venkovní omítky.

Právě hnutí v roce 2005 kostel získalo do své správy, záchranné práce začaly ale už dříve. Památka ze třináctého století už má novou střechu i stropy. V části objektu je znovu odkrytá a zrestaurovaná malba z roku 1420.

Obec byla zrušena začátkem padesátých let. Po komunistickém převratu v roce 1948 se představitelé státu obávali intervence polské armády, proto se rozhodli vylidnit nejbližší okolí státní hranice. V Pelhřimovech srovnali se zemí přes šedesát domů. Zůstal jen kostel. Obec ale v té době už byla bez obyvatel. Původní němečtí osadníci odešli po válce při odsunu.

Křížová cesta od studentů architektury zůstane v areálu kostela natrvalo právě jako smíření s původními německými osadníky.