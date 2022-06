„Komunistická“ architektura si nese své stigma neprávem, chce přesvědčit rozsáhlá publikace

Letopočty v titulu odkazují na roky 1958 a 1989, a jak vysvětluje v rozhovoru pro stanici Vltava editor knihy Vladimir 518, „v kódu 58 až 89 se bavíme v podstatě o poválečné architektuře. Výstava Expo 1958 představovala vyústění snahy lokální scény vymanit se z vlivu socialistického realismu, který k nám byl násilně implikován. Expo 1958 ale bylo díky trojici František Cubr, Josef Hrubý a Zdeněk Pokorný momentem, kdy se definitivně prolomila stavidla, v tom, že by se u nás mohlo stavět světově, v mezinárodním stylu. Proto stojí na jedné straně milník 1958 a na druhé 1989, kdy se vše změnilo a začalo se stavět podle jiných pravidel. Dva milníky, vymezující vývoj poválečné architektury.“

Zvolený časový klíč s sebou kromě již naznačeného, řekněme estetického, pohledu na architekturu zároveň ukazuje na rozhodující faktor: je jím sovětský diktát. Diktát dopadající na celou společnost. Týkal se tedy i stavební kultury, jež byla, společně s uměním, vlastně formální reprezentací totality.

Architektura jako odraz doby

Jak opět říká Vladimir 518, stavební kulturu „nelze odtrhnout od geopolitických tlaků, protože definuje, jakým způsobem národ, celý lidský organismus reaguje na to, kde žije, v jakých podmínkách, jaké má materiální a technologické podmínky, přičemž formální aspekty té věci jsou ve finále až druhořadé. V první linii totiž stojí to, jakým způsobem můžeme stavět, tvořit, kolik na to máme peněz, jak široké pole volnosti máme.“

Což potvrzuje i historik a teoretik architektury, profesor Petr Kratochvíl: „Architektura je vždy obrazem doby, ať záměrně, nebo bezděky.“ Však je také první svazek vizuálně vymezen dostavbou a odstřelením Stalinova pomníku, druhý okupací 1968.

Naštěstí obraz, který vykresluje publikace Architektura 58–89, nepůsobí nijak šedě. Již při pouhém listování je jasné, že navzdory omezujícím podmínkám u nás vznikala skutečně kvalitní architektura, která svou hodnotu dodnes neztratila.

Pocity trpkosti to však nezažene, protože jak upozorňuje filozof Miroslav Petříček, „můžeme si říkat, že za normalizace vznikala pozoruhodná díla, ale v pozadí vždy zůstane otazník, co by tito lidé mohli tvořit, kdyby žili ve svobodné zemi. Na normalizaci je strašné, že v nepředstavitelné míře likvidovala kreativitu a kdeco tak byla tak trochu improvizace.“