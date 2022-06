Starý strahovský kiosek i malby. Dřív dělali graffiti na ulicích, dnes vystavují v galeriích

Starý strahovský kiosek na zahradě novorenesanční vily Pellé je obohacený o nápisy, neony a symboly. Je prý plně funkční. Dílo pro výstavu Wall Street pojal výtvarník Michal Škapa velkolepě.

Další díla výtvarníka s přezdívkou Tron jsou v interiéru. Pro výstavu vybral díla celkem devíti autorů kurátor Radek Wohlmuth. Projekt Wall Street připomíná desáté výročí mezinárodně obsazené výstavy Městem posedlí, která u nás jako první zmapovala fenomén graffiti a streetartu.

„Prezentujeme umění, které vzešlo principiálně z ulice, které je už ve své podstatě v dnešní době spojováno i s jakýmsi úspěchem, protože se už etablovala celá galerie tvůrců, kteří jsou nejen výborní výtvarníci, ale jsou i úspěšní a pochopitelně se kolem nich točí i peníze,“ říká ředitelka vily Pellé Vladana Rýdlová.

Chystají se velkoformátové malby

Epos 257, Point, Zeb One, Bill the Hobo, Masker, Bior, Tron, Obic a X-dog. Hlavní představitelé domácí street art a graffiti komunity, dnes navíc respektovaní umělci. Z minulosti dodnes čerpají. „Možná jsem si moment radikální svobody nebo radikálního přístupu k věcem přenesl i do malby,“ míní Matěj Olmer alias Bior.

„Myslím, že teď už se to všechno promíchává dohromady a je to víc a víc, jako kdyby DJ bral různé barvy a míchal je do sebe. Tehdy to pro mě byl pořád nějaký žánr, který se objevoval jako nový,“ vzpomíná Jakub Matuška (Masker).

Výstava je součástí celého festivalu, do kterého se zapojily další pražské galerijní domy. Tematické výstavy nabídnou galerie The Chemistry, Bolt a Karpuchina. V plánu je i několik velkoformátových maleb přímo na domech ve veřejném prostoru.