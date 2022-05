Myška a lišák vypráví v Ostravě příběh o smrti a přátelství

Loutkoherci ovládají na patnáct loutek a rekvizit, v nevelkém prostoru si musí dávat pozor, aby si vzájemně nepřekáželi, a také snášet při hraní nepohodlí. „Ta iluze, že děti vidí jen loutku, je ale nenahraditelná,“ nepochybuje členka (loutko)hereckého souboru Karolína Hýsková.

Smrtí to končit nemusí

Malým divákům příběh přinese napětí, dojetí i humor a také jim nenásilně zprostředkuje téma smrti. Teprve po ní totiž dobrodružství zvířecích hrdinů začíná. „Je v tom poselství, že smrtí to nemusí končit,“ poznamenává Růžička. Spolurežisérka Lenka Sedláčková dodává: „Hlavní je přátelství. O smrt tolik nejde, i když k proměně vztahu mezi lišákem a myškou dochází v nebi.“

Poetická pohádka Myši patří do nebe je vhodná pro děti od pěti let. Podobnou jevištní iluzi vytvořili loutkoherci už dříve v inscenaci Karafiátových Broučků. Na repertoáru ji divácký zájem držel mnoho let.