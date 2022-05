Baletní Carmen z Ostravy tančí v nočním klubu a láska pro ni nemá hranice

Ostravská Carmen pracuje v nočním klubu na kraji velkého industriálního města. Je energická, nekonvenční, má ráda svobodu a nezávislost. „Má mnoho podob, jednou je sexy, jindy je naštvaná. Je to přímočará dívka, což je docela těžké ztvárnit na jevišti, protože vše musí být jasné. Publikum musí vědět, co si myslí,“ říká o titulní hrdince její představitelka Natalia Adamska. V roli ji alternují Arianna Marchiori a Yu Matsumoto.

Pro Národní divadlo moravskoslezské byl prý Pokorný pro nastudování Carmen první volba. „Všimla jsem si, že v Jirkových choreografiích je vidět tajemství, a připadalo mi, že Carmen by ho mohla zajímat, že by nás to mohlo vzájemně posunout,“ vysvětlila šéfka baletu NDM Lenka Dřímalová.

Pracovat do Ostravy se Jiří Pokorný vrátil po čtyřech letech. Tanečník, který prošel školou uznávaného Jiřího Kyliána, dnes spolupracuje jako taneční pedagog a choreograf se soubory v Evropě a ve Spojených státech. Carmen je první dějový balet, který ztvárnil. Na jevišti vytvořil působivé fantazijní obrazy podpořené zrcadly a světlem.