Nick Cave se odhalil v dalším dokumentu. Mluví o smrti syna i přátelství s Warrenem Ellisem

This Much I Know to Be True – Jen tolik vím, že je to pravda, přiznává Nick Cave v titulu nového dokumentu. Vypovídá o přátelství a spolupráci s Warrenem Ellisem, skladatelem a dlouholetým členem Caveovy skupiny The Bad Seeds. Zároveň se ve filmu i vyrovnává s tragickou ztrátou svého syna Arthura. Snímek se navíc dostal do kin ve stejný okamžik, kdy přišla tragická zpráva o úmrtí Caveova dalšího syna.