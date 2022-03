Hudbu mění rebelové, podvratné dějiny psali Cobain i Beethoven

Rebela, pro čtenáře možná překvapivě, vidí Ted Gioia už třeba v Ludwigu van Beethovenovi. Hudbu německého komponisty přelomu osmnáctého a devatenáctého století označovali jeho současníci za bizarní. Uběhla staletí a Beethovenova Óda na radost se stala oficiální hymnou Evropské unie – i protestsongem Velké Británie po brexitu.

„Hodně skladatelů se snažilo šokovat, ale ten šok brzy vyvanul, zatímco u Beethovena i po dvou set padesáti letech ten šok pořád můžeme slyšet,“ domnívá se muzikolog Aleš Březina.

Obracením Beethovena v hrobě – skladbou Roll Over Beethoven – oznámil Chuck Berry v polovině padesátých let příchod rokenrolu. Někteří rebelskou muziku podcenili v domnění, že půjde o chvilkovou záležitost. Amerika padesátých let pak potřebovala prosadit do vzrůstajícího žánru bělocha. Roli nemohl zastat nikdo se vzhledem prodejce ojetin. Krále našel rokenrol v Elvisovi Presleym. Jeho krouživé pohyby v kyčlích ale televize zpočátku odmítaly ukazovat.