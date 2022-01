Tolkien psal základy fantasy „krví svého srdce“. Narodil se před 130 lety

Cesta do Hobitína či k prstenu moci ale byla ještě dlouhá a vedla přes studia staroanglické literatury. V témže oboru se Tolkien stal profesorem a zasvětil mu své publikační počátky – vedle odborných statí vydal Slovník střední angličtiny nebo středověkou romanci Sir Gawain a Zelený rytíř.

Úspěch hobitího dobrodružství nakladatele vedl k tomu, aby Tolkiena vyzval k pokračování. Ten k tisku neúspěšně nabízel (stále nedopsaný) Silmarillion, archetypální dějiny fiktivního světa, na němž pracoval už od počátku 20. století. Allen & Unwin ovšem takovou možnost odmítli – chtěli pokračování hobitova příběhu a neodradilo je ani Tolkienovo upozornění, že vzhledem k povinnostem na oxfordské univerzitě bude psát nový text pomalu a dlouho. Dílo mu nakonec zabralo dvanáct let.

Pána prstenů Tolkien nikdy nechápal jako trilogii a příběh společenstva chtěl vydat v jediném svazku. Poválečný nedostatek papíru, náklady na tisk map i snaha o kumulovaný výdělek ovšem vedly nakladatele k tomu, že autora přesvědčili, aby příběh rozdělil do tří dílů: Společenstvo prstenu, Dvě věže a Návrat krále. S názvem závěrečné části přitom Tolkien nesouhlasil, argumentoval tím, že z děje příliš prozrazuje.

Dobová kritika vnímala Pána prstenů rozporuplně. Kritik New York Times Judith Shulevitz Tolkienovi vytýkal pedantství literárního stylu a kritik Richard Jenkyns v New Republic vznášel výhrady k psychologicky plochým postavám. Sunday Telegraph naopak tvrdil, že se Pán prstenů zařadí mezi největší díla fantastiky 20. století a New York Herald Tribune ve své recenzi konstatoval, že Tolkienovo dílo je předurčeno k tomu překonat naši dobu.