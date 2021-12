Klicperovo divadlo ukazuje Škvoreckého Zbabělce. Na konci 50. let podráždili kritiky

Na jeviště se Zbabělci dostali poprvé v roce 2015 v ostravském Divadle Petra Bezruče. Klicperovo divadlo je uvádí v nové dramatizaci dramaturgyně Lenky Smrčkové a režiséra inscenace Pavla Kheka.

„Román Josefa Škvoreckého je nesmírně obsáhlý, a tak jsme stáli před rozhodnutím, jaké tematické linky nechat a jaké škrtnout. Pokusili jsme se vytvořit svébytný svět, který snad diváky pobaví i dojme,“ věří Smrčková.

Posedlý dívčím půvabem

Literární předloha má s divadlem společný kraj. Škvorecký se narodil v nedalekém Náchodě, tam se příběh také odehrává, třebaže je jméno města zastřeno pojmenováním Kostelec.

Stejně jako v románu, tak i v jeho divadelní adaptaci divák očima dvacetiletého Dannyho Smiřického sleduje konec druhé světové války na východočeském maloměstě. Danny se o politiku ale nezajímá, zajímá se o holky a o jazz. „Necháváme Dannyho během osmi dnů rychle dospět, ale to si myslím, že se v životě někdy stane,“ poznamenává Khek.

Podle spisovatelovy manželky Zdeny Salivarové se Josef Škvorecký od svého předobrazu v mnohém neliší. „Byl ostýchavý chlapec, katolicky vychovaný, nebyl pro děvčata nějaká přitažlivá osobnost, měl mindrák, když mu ve čtrnácti dali brýle, byl posedlý dívčím půvabem, ale ve vší mravopočestnosti. Jenom se ve své literatuře stylizuje pořád do takového cynika. Ale on není cynik, on je citlivý člověk,“ říká Salivarová o svém muži v dokumentu Gentleman Josef Škvorecký.

Přes třicet postav na jevišti

Klicperovo divadlo našlo ve svém souboru pro hlavní roli Zbabělců ideálního představitele – Williama Valeriána. „Je o devět let mladší než já, ale hraje na saxofon, já taky hraju na saxofon, on má rád holky, já taky, takže jsme na tom s Dannym Smiřickým dost podobně,“ domnívá se.