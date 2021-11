Milan Kundera je úplně jiná disciplína, připouští překladatelka Anna Kareninová

Milan Kundera, který polovinu ze svého dosavadního, dvaadevadesátiletého života strávil ve Francii, přestal psát česky na začátku devadesátých let. K tuzemským čtenářům se tak jeho francouzské romány dostaly případně jen v neoficiálních – a podle autora nepovedených – pokusech. Sám do češtiny přeložil z francouzštiny jen své eseje, pro rozsáhlejší díla se rozhodl oslovit Annu Kareninovou.

Když nevím, píšu do Paříže

Odmítnout podle ní takovou možnost nešlo. „Zároveň jsem se bála, že ho svým překladem raním, protože každý překlad přece jenom původní dílo trochu posune,“ přiznává. Řešení se našlo: „Dohodli jsme se, že přeložím kousek a on ho zkontroluje a tak dále.“ Intenzivně překladatelka komunikovala především se spisovatelovou ženou a spolupracovnicí Věrou. K první překládané knize – Slavnosti bezvýznamnosti – vypracovala Kareninová potupně deset verzí, aby „došla co nejblíž k originalitě Kunderova jazyka“.

Vodítkem jí byla čeština z knih, které Milan Kundera napsal ještě ve své mateřštině. „Ten, kdo se neustále ubezpečuje a ptá, jsem spíš já. Když přijdu na nějaké místo nebo slovo, které v českých knihách nemá, hned píšu do Paříže, jak že to říkají doma v češtině. Až když se takto dostatečně doptám, pošle jim nakladatelství hotový překlad. Nesetkala jsem se s nějakými protesty, to mám docela radost,“ popisuje spolupráci Kareninová.

Nositelka francouzského Řádu umění a literatury zprostředkovává českým čtenářům rovněž knihy francouzského romanopisce Louis-Ferdinanda Célinea. K překladu Célinea nabízela nakladatelství ve stejné době, kdy se shodným nápadem přišel i Kundera. Díky Kareninové hovoří k českým čtenářům ale i třeba americký básník Ezra Pound. Překládá totiž rovněž z italštiny, angličtiny a nizozemštiny.

Spíše rekonstrukce než překlad

Překlad Kunderových textů je podle ní o to náročnější, že v nich nemá nic jeden význam, víceméně vše lze tedy interpretovat více způsoby. „Nešlo ani tolik o překlad jako o rekonstrukci,“ upřesňuje. „Když překládám Célinea, který česky neuměl, přemýšlím, jak to ten spisovatel viděl, jak by asi ten svůj obraz řekl v češtině, kdyby česky uměl. Kdežto u Milana Kundery jsem musela přemýšlet, jak by to napsal v době, kdy psal česky. To je úplně jiná disciplína.“