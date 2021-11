„Tak zejtra.“ Vězni rodinného tábora v Osvětimi měli na život půlroční lhůtu

Děti si hrály… aby nemyslely na svou smrt

Režim nicméně působil volnější než ve zbytku Březinky. Ženy a muži bydleli odděleně, přes den se ale směli stýkat. Zvláštností byl dětský blok, kde děti pobývaly přes den. Vychovatele vedl sionista Alfred Hirsch, jemuž se říkalo Fredy.

„To byl blok 31. Nebyly tam kavalce, naše opatrovnice nám něco vyprávěly nebo nám zpívaly, dokonce tam byly soutěže,“ líčí zdánlivě běžný program v naprosto vymknutých okolnostech Evelina Merová. „Aby dětem zpříjemnili ty poslední týdny, co ještě měly ke konci života,“ uvědomovala si Dita Krausová motivaci vychovatelů.

Datum svého konce si vězni mohli spočítat. Záhy se totiž prozradilo, že lidé ze zářijových transportů mají ve své dokumentaci napsáno po šestiměsíční karanténě „Sonderbehandlung“ neboli „zvláštní zacházení“. Eufemismus pro zavraždění. Když lhůta vypršela, uvažovalo se o vzpouře, v jejímž čele měl prý stanout Fredy Hirsch. V obavě o děti ale odmítl a týž den za nejasných okolností zemřel.

Dostanete chleba a salám a pojedete na práci, lhali jim

„Sonderbehandlung“ se potvrdilo. Během jediné noci z 8. na 9. března bylo zavražděno 3792 mužů, žen a dětí z rodinného tábora. Šlo zřejmě o největší masovou vraždu československých občanů v historii. Nacisté vězně ze zářijových transportů s razítkem „zvláštního zacházení“ oddělili od ostatních.

„Byli přeloženi do karanténního tábora, který s námi sousedil. Samozřejmě se hitlerovci báli vzpoury, to už nebyli žádní greenhorni, žádní nováčci, věděli, že se lidi vraždí. Tak jim namluvili, že pojedou do jakéhosi pracovního tábora. Ale protože pojedete do pracovního tábora, tak mezi vámi nesmí být žádní nemocní. Takže vydělili všechny, kteří se hlásili nemocnými. A teď jim řekli: Helejte, tady máte dopisnice a vy napíšete svým známým buďto do Terezína, nebo do protektorátu, že jste naživu a zdrávi a že jedete do pracovního tábora. Na cestu dostanete balíčky, chleby, salámy, abyste byli zajištěni,“ upřesňuje průběh tragické noci Toman Brod.

„Takový podvod. Jenomže ten podvod byl tak věrohodný – a lidé se snaží uvěřit všemu, co je nadějné. Takže si myslím, že velká část vězňů opravdu uvěřila. Oni chtěli věřit, tak věřili,“ dodává. Nákladní auta, do nichž lidé nastoupili, Osvětim neopustily. Konečnou zastávkou byly plynové komory.

Ti, kteří v rodinném táboře zůstali, se o osudu ostatních dozvěděli rychle. „V noci jsme slyšeli hluk, slyšeli jsme odjíždění aut a mysleli jsme, že odjíždějí do Heidelbergu. Několik dní potom jsme se dozvěděli od polských vězňů, kteří chodili k nám do tábora jako údržbáři, že to není pravda, že šli všichni do plynu,“ uvedl Petr Oliva.

„Léta jsem měla výčitky svědomí“

V rodinném táboře zůstali Židé z prosincových transportů, v květnu 1944 přibylo dalších sedm tisíc deportovaných z Terezína (původně z protektorátu, ale podstatná část také z Německa, Rakouska a Nizozemí). A všichni si odčítali půlroční lhůtu života. „Šla jsem s kamarádkou po lagerstrasse a ona mi říkala: Tak zejtra. Když ti sedne saze na nos, tak jsem to já,“ vrací se do jednoho takového momentu Anna Hyndráková.

Na přelomu června a července 1944 nařídili táboroví nacisté selekci. Vysvětlení znělo: vybíráme lidi na práci. Ponižující výběr neminul ani tehdy šestnáctiletou Annu Hyndrákovou:

„Esesáci seděli za stolem, u nohou měli flašky od vína, jevili se jako ožralí. Museli jsme se svlíknout, hodit si věci přes pravou ruku, aby bylo vidět číslo na levém předloktí. Stáli jsme ve frontě a oni se ptali, čím jsme byli. Každý něco řekl, ačkoliv tenkrát to nebylo tak běžné, že ženy pracovaly. Maminka řekla: 'Řekni, že jsi zahradnice.' Tak jsem to řekla. Sama řekla, že je švadlena. No a mě vybrali na tu správnou stranu a maminku na tu druhou. Mezitím se to dozvěděl tatínek a řekl mi: 'Já tam nepůjdu.' Se mnou že zůstat nemůže a maminku že tam nenechá samotnou. To znamenalo rozloučit se.“