Když se člověk dlouho usmívá, z úsměvu se stane křeč, říká tvůrce hry Happy Game

V očekávané adventuře, která měla původně vyjít už na jaře, se hráči stávají malým chlapcem, který čelí brutálním nočním můrám. Příběh se tak řídí specifickou snovou logikou, která se promítá do interaktivní scény, v níž hrdina plní jednotlivé úkoly. Za režií stojí Jaromír Plachý, který tvořil hry Botanicula nebo Chuchel.

„Když se člověk dlouho usmívá, tak se z toho úsměvu může stát křeč. Potřeboval jsem si odpočinout něčím diametrálně odlišným, a proto vznikla Happy Game. Ta hra i odkazuje na takový toxický humor, když už je toho humoru někdy moc,“ sděluje Plachý.

Jde tak o svět dětských nočních můr, s nímž se podle Plachého může každý ztotožnit. Ve hře, která se realizovala sedm let, pracuje ale i s motivy štěstí a naivity. Dětem určena prý není, i když jiné hry od Amanita Design byly vstřícné jak pro ně, tak třeba i pro nehráče, kteří unikali do zenově klidných mikrokosmů. Najednou prý ve studiu udělali něco, co by teoreticky nemělo být vhodné vůbec pro nikoho, sděluje s nadsázkou vývojář. „Já bych to dětem raději nedával hrát,“ usmívá se Plachý.