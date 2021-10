Český spisovatel musí mít humor, nepochybovala Ruth Bondyová. Její jméno nově nese knihovna v Tel Avivu

Ruth Bondyovou potkal osud mnoha evropských Židů. Prošla ghettem v Terezíně, koncentračním táborem v Osvětimi, osvobození se dočkala v Bergen-Belsenu. Z více než třiceti členů její nejbližší rodiny se domů vrátili čtyři.

„Bývalý život už to nebyl. Domov tu nebyl,“ popisovala Ruth Bondyová své pocity po skončení války – podobné pocitům tisíců Židů, kteří přežili holocaust. „Řekla jsem si, že chci žít mezi Židy,“ uzrálo v ní rozhodnutí odejít z Evropy do Palestiny.

„Ale tenkrát tam byli Angličani a omezili přistěhovalectví, a koho chytili, že se tam chce dostat ilegálně, tak ho poslali na Kypr. Do lágru zase. A to jsem si řekla, že jsem si užila dost. Tak jsem čekala, až se budu moct vystěhovat legálně,“ líčila.

Představovala jsem si, že jezdím pouští

Po válce si našla práci u agentury United Press jako překladatelka z angličtiny. Příležitost k odchodu jí ale poskyta takzvaná československá brigáda pro pomoc nově vzniklému státu Izraeli. Formovat se začala z popudu vojáků židovského původu z bývalého československého armádního sboru v Sovětském svazu.

„Tenkrát to byly takové líbánky mezi komunistickým režimem a Izraelem, jak nám také politruk řekl: vy jdete bojovat proti britskému imperialismu a arabskému feudalismu za socialistickou republiku. Ale my jsme tam chtěli zůstat. Byla to příležitost se dostat do Izraele legálně,“ přiznala Bondyová v pořadu Na plovárně.

Do Izraele na přelomu let 1948 a 1949 odešlo přes třináct set mužů a žen. Mezi nimi i Ruth Bondyová. „Dostala jsem výcvik ve Velké Střelné, měla jsem vždycky modřiny z pušky a nikdy jsem se moc nestrefila, a když jsem přijela do Izraele a ptali se, co bych chtěla dělat v armádě, tak jsem řekla, že bych chtěla být šoférkou v džípu. A představovala jsem si, že jezdím pouští a vítr mi vane ve vlasech. A oni řekli: Tak do kanceláře,“ vzpomínala na začátky v nové zemi.

Na rozdíl od komunistických plánů se Ruth Bondyová v Izraeli uchytila. Stala se novinářkou. Mimo jiné psala sloupky do přílohy jednoho z nejčtenějších tamních deníků Davar. Jako první žurnalistka obdržela Sokolovovu cenu, izraelskou verzi Pulitzerovy ceny.

Bon dia

Zároveň psala knihy, nejprve hebrejsky, kvůli nekvalitním překladům pak i česky. Sepsala třeba biografii Potulné kořeny nebo vzpomínkové povídky Drobné útěchy.

Knižně přiblížila také tradiční kuchyni českých a moravských Židů nebo jejich mluvu. Ke knize židovských výrazů ji inspirovala korespondence Karla Poláčka, při jejím čtení si uvědomila, že slova si z židovského slovníku půjčují i čeští nežidovští autoři. Kniha Mezi námi řečeno měla úspěch, následovala publikace o původu jmen Židů. Ruth Bondyová se zajímala samozřejmě i o to své.

„Bondy pochází ze Španělska, je to bon dia – dobrý den. Proč? V hebrejštině se dobrý den, a také svátek, řekne jom tov. Lidé se jménem Jomtov žili ve Španělsku, a když přišli sem, tak na začátku se psali Jomtov-Bondy – a pak Jomtov zmizel. Bylo to jméno speciálně jenom židovské, ale nemělo antisemitské konotace jako Kohn a Lévy,“ vysvětlovala v pořadu Na plovárně.