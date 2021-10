„Vše je tak, jak má být.“ Jesus Christ Superstar slaví padesátiny ve Slováckém divadle

Podle režiséra uherskohradišťského nastudování Doda Gombára není mnoho dramaticko-literárních děl, které v člověku zarezonují. Jesus Christ k nim patří. „Přišlo mi velmi inspirativní, že je to něco, co tepe, co se nezastaví, co má v sobě obrovskou živelnou energii a přitom to hovoří o tak duchovních a hlubokých věcech,“ oceňuje na biblickém příběhu.

Líčení posledních Kristových dnů zůstává v základě nezměněno, až na pár detailů moderní doby: Ježíš hraje na kytaru, jeho soudci se domlouvají mobilními telefony, Jidáš inkasuje třicet stříbrných za zradu v bankovkách.

Jako kostýmy posloužily mimo jiné ochranné hygienické obleky. Právě protiepidemická opatření oddálila veřejnou premiéru o řadu měsíců. „Jistoty a pevné body jsou ohrožené,“ pokračuje Gombár v hledání souvislostí biblické látky s aktuálním děním. „Dnes si stoupnete v sedm hodin na jeviště a děláte, co milujete, a není jisté, že tam budete moct být i zítra. Do podobné doby spadá i příchod anarchisty Ježíše a jeho party do Jeruzaléma. Je to sice dva tisíce let rozdílu, přesto podobná situace.“