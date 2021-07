Po osmdesátých letech nezůstaly jen paneláky, ale i veslařský kanál nebo kreativní melouchy

„Jsou to nenápadné projekty, ale hezky vyjadřují dobu, která se od modernistického ‚všechno zboříme a postavíme tady nové skvělé zářivé město‘ posunula k péči. Osmdesátá léta s něčím takovým začala a my z toho dodnes těžíme, protože v devadesátých a nultých letech se na to navázalo.“