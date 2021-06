Špinarka je na divadle obyčejná superhrdinka. Jinde svůj osud vypráví Němcová, Lauda či Hácha

Ostravská scéna chystanou novinku avizuje jako „intimní portrét i epický příběh o nezávislosti, intrikách, odvaze a nezapomenutelné přítomnosti opravdové lásky“. Dianiška přiznává, že poslední, co chtěl, je stavět slavné ostravské rodačce modlu.

Jeho, mileniála původem ze Slovenska, prý písně Věry Špinarové minuly. Při psaní hry to ale pokládal za výhodu. „Abych se nebál do toho tnout, abych tu slavnou zpěvačku ‚odmodlil‘. Snažil jsem se ji představit jako obyčejnou holku, což si myslím, že tak bylo. Obyčejná ženská s velkým talentem,“ říká.

Špinarová v patnácti začala nahrávat v rozhlase a zpívat s kapelami, její kariéru ovlivnil první životní partner, hudebník Ivo Pavlík. Velký talent a úspěch byly vykoupeny třeba povinnými zájezdy do Sovětského svazu i dalšími úlitbami komunistickému režimu. „Když je někdo supertalentovaný, akorát žije v nesprávném prostředí, tak je to dramaticky nosné, to jsem se snažil postihnout,“ vysvětluje Dianiška.

Na příběhu Věry Špinarové ho prý bavil právě onen vzestup obyčejné holky až k pozici superstar, její osud vypráví v šabloně amerických superhrdinských filmů. „Kdy všichni jsou proti tomu jedinci, který má superschopnost a ne a ne ji využít a pak to najednou propukne a okouzlí celý svět,“ upřesnil autor.

Žádná napodobenina

Hraje se i o soukromých tragédiích zpěvačky. Smrti nejbližších, rozchodech, ústupu ze slávy, náklonosti k alkoholu. „Pro mě je neskutečně silná žena, která si prožila velkou spoustu věcí, ze kterých by se člověk nemusel umět sesbírat,“ podotýká představitelka „Špinarky“ Markéta Matulová.

Záměrem ale nebylo zpěvačku okopírovat, autoři hru označují jako doku-fikční drama. „Není to dokumentární divadlo nebo film, je to autorská hra, je to její osud, ale ne její napodobenina,“ dodává herečka. Hity Věry Špinarové ale na jevišti zpívá, za doprovodu živé kapely.

Dramatický osud jako béčko

Premiéra Špinarky je naplánována na začátek září, u Bezručů ale od Dianišky hrají také titul Transky, body vteřiny, inscenaci roku 2019 podle Cen divadelní kritiky. Inspirována je tak trochu skandálním osudem atletky Zdeny Koubkové, jejíž úspěchy byly ze sportovní historie vymazány. Sportovkyně dosáhla světových rekordů v běhu s vrozenou vývojovou vadou reprodukční soustavy. Po změně pohlaví většinu života prožil(a) jako muž.

