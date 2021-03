„Fotím spíš přes pocity,“ říká Tomáš Vocelka nominovaný za fotografie z krematoria pro mazlíčky

Tomáš Vocelka přiznává, že na focení do zvířecího krematoria pro článek Aktuálně.cz se mu nejprve příliš nechtělo. Nápad v něm vzbudil smutné vzpomínky. „Vzpomněl jsem si, jak nám před pár lety umírali dva psi,“ popsal, jaká byla jeho první reakce na návrh kolegyně redaktorky, jestli by se s ní do Věčných lovišť nevydal.

Nechuť ale prý trvala jen krátce. „Uvědomil jsem si, že ta věc má mnoho různých rovin a přesahů,“ upřesnil. Navíc ho zaujalo, když zjistil, že architektem stavby je Petr Hájek. Právě jeho studio vytvořilo návrh krematoria pro domácí mazlíčky v opuštěném areálu bývalé raketové základny.

Poslední pochybnosti se ve Vocelkovi prý zlomily, když po příjezdu uviděl působivou zrcadlovou stěnu slepenou ze sedmi tisíc zrcátek. „Máte úplně transcendentní pocit. A pak když jsme otevřeli dveře, rozlila se z místnosti jemná záře, takže první pocit byl hrozně silný,“ snaží se přiblížit první dojmy z genia loci Vocelka. „Jsem fotograf, který se moc nechystá, fotím spíš srdcem a přes pocity,“ dodává.

Jako introvert mám rád odstup

Při své práci také upřednostňuje odstup před detaily. Rád věci nahlíží z ptačí perspektivy. „Myslím, že je to povahovým nastavením. Když jste extrovert, jste rád blízko všeho, já jsem spíš introvert, a rád věci pozoruju z dálky. Navíc strašně rád lítám letadlem,“ vysvětluje.