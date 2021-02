Komiksový Král Šumavy se vrací potřetí a naposled

Zlo není monolit

Josef Hasil měl jako pohraničník strážit hranice, místo toho je lidem pomáhal překročit. Při jedné z cest byl sám dopaden. Z pracovního lágru se mu podařilo utéct a v Německu pak začal jako agent-chodec pracovat pro americkou výzvědnou službu.

Jeho příběh v komiksu nabývá podoby špionážního thrilleru. Autoři proti němu staví fiktivní postavu estébáka Fišera. Ten se takzvaného Krále Šumavy snaží dopadnout, přitom sám kličkuje před tlaky nadřízených a rodinnými problémy. „Snažili jsme se ukázat, že to, co považujeme za monolit zla, bylo tvořené individuálními aktéry, a ti měli různé motivace,“ poznamenává Kavalír.

Jeden z mála happyendů

Hasila se komunistickému režimu nikdy nepovedlo dopadnout. V polovině padesátých let se usadil ve Spojených státech. „Je to jeden z mála příběhů z té doby, kdy někdo aktivně bojoval s režimem, a zároveň se režimu nepodařilo ho zabít, uvěznit, zničit. Má to vlastně úžasný happyend,“ upozorňuje Kavalír.

Šumavu Josef Hasil znovu krátce navštívil po sametové revoluci. Mohl se také opět setkat se synem, kterého v Československu zanechal. V roce 2001 převzal z rukou tehdejšího prezidenta Václava Havla medaili Za hrdinství. Životní příběh slavného převaděče se uzavřel o osmnáct let později.